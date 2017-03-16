Вадим Васильев: «Мы намерены сохранить Мбаппе. У него ДНК «Монако»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о нападающем Килиане Мбаппе.
«Мы намерены сохранить Мбаппе. Килиан – продукт молодежной академии «Монако». Он наша ДНК. Я очень горд.
У нас настоящая команда. Первый тайм матча с «Манчестер Сити» получился превосходным. Такую игру показывают команды самого высокого уровня», – дал комментарии функционер.
Откуда в «Монако» такая шикарная молодежь
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