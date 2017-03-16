Вице-президент Вадим Васильев высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Мы намерены сохранить Мбаппе. Килиан – продукт молодежной академии «Монако». Он наша ДНК. Я очень горд.

У нас настоящая команда. Первый тайм матча с получился превосходным. Такую игру показывают команды самого высокого уровня», – дал комментарии функционер.

Откуда в «Монако» такая шикарная молодежь

Звезды «Монако», которых все уже хотят купить