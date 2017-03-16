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    Вадим Васильев: «Мы намерены сохранить Мбаппе. У него ДНК «Монако»

    Теги Монако Манчестер Сити лига 1 Франция Лига чемпионов возможные трансферы Вадим Васильев Килиан Мбаппе

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

    «Мы намерены сохранить Мбаппе. Килиан – продукт молодежной академии «Монако». Он наша ДНК. Я очень горд.

    У нас настоящая команда. Первый тайм матча с «Манчестер Сити» получился превосходным. Такую игру показывают команды самого высокого уровня», – дал комментарии функционер.

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    10574 голосa 1
    • Мбаппе
      64%
    • Бернарду Силва
      25%
    • Лемар
      5%
    • Фабиньо
      6%

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