Валерий Газзаев: «На месте наших фанатов тоже полез бы в драку в Марселе. Британцы топтали флаг»
Член комитета по спорту Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на материал таблоида Mirror.
«Британские СМИ уже несколько лет планомерно предпринимают усилия по очернению России, так как проиграли ей право на проведение ЧМ-2018. Это послужило причиной создания скандального фильма BBC о российских фанатах и, в частности, этой публикации. СМИ уже не знают, как еще можно испортить образ России, и поэтому периодически доходят до абсурда, как в данном случае. Они продолжат создавать негативный фон вокруг России и ее болельщиков вплоть до самого турнира, так как заинтересованы в отмене соревнования и хотят получить его сами.
СМИ будут активно использовать такие примеры, как события в Марселе. Хотя ситуацию во Франции спровоцировали именно британцы, начав топтать российский флаг, и я бы на месте наших фанатов тоже полез бы в драку. Мы не должны поддаваться на провокации, а должны планомерно готовиться к ЧМ-2018», – сказал депутат.
Таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.