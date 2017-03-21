Член комитета по спорту Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на материал таблоида Mirror.

«Британские СМИ уже несколько лет планомерно предпринимают усилия по очернению России, так как проиграли ей право на проведение . Это послужило причиной создания скандального фильма BBC о российских фанатах и, в частности, этой публикации. СМИ уже не знают, как еще можно испортить образ России, и поэтому периодически доходят до абсурда, как в данном случае. Они продолжат создавать негативный фон вокруг России и ее болельщиков вплоть до самого турнира, так как заинтересованы в отмене соревнования и хотят получить его сами.

СМИ будут активно использовать такие примеры, как события в Марселе. Хотя ситуацию во Франции спровоцировали именно британцы, начав топтать российский флаг, и я бы на месте наших фанатов тоже полез бы в драку. Мы не должны поддаваться на провокации, а должны планомерно готовиться к ЧМ-2018», – сказал депутат.

Таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов