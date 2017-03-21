Главный тренер Жозе Моуринью рассказал о своей философии и переменах, которые произошли в нем в новом клубе.

О философии менеджера в «МЮ»

«Нужно адаптироваться к реальности, к потребностям и нуждам клуба. Это называется – быть умным. Мой приоритет – создать в команде отношения, основанные на мире и любви, чтобы придать команде стабильность.

В «Манчестер Юнайтед» больше нет суперличностей вроде , Скоулза, Роя Кина. Есть Руни и Кэррик – последние представители этого поколения, есть молодые игроки, которые должны приспособиться.

Именно поэтому для меня было важно заполучить . В этой команде, не зная английского языка, культуры и клуба, он больше чем игрок».

О конкуренции в АПЛ

«В Англии клубы настолько мощны финансово, что рынок открыт для всех. Возьмем «Баварию» в Германии. Знаете, когда они выигрывают титул каждый год? Когда летом покупают игроков «Боруссии» – Гетце, Левандовского, .

Я приезжаю в большой и престижный клуб, но в Англии подобные вещи больше невозможны. Здесь ни один клуб – будь то «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» – не может постоянно доминировать. Здесь все труднее – покупать, побеждать, строить».

О своей эволюции

«Моуринью-человек старается быть противоположностью Моуринью-тренера. Он пытается быть тихим, спокойным, находиться способы отключиться от всего. Я могу пойти домой и не смотреть футбол, не думать об игре.

Я могу это делать, а в начале карьеры не мог. Я был постоянно на связи, 24 часа в сутки. Мне нужно было обрести свою формулу зрелости. Сегодня чувствую себя комфортно. Я повзрослел, стал спокойнее. Победа больше для меня не равна полету на Луну, а поражение – падению в Ад.

Могу передать свое спокойствие тем, кто работает со мной, своим игрокам. У меня те же амбиции, что и раньше, та же преданность делу и профессионализм. Но я лучше контролирую свои эмоции».

О своем методе

«Чем сильнее эмпатия в группе, тем лучше отношения между игроками, тем более готова команда. «Игры разума», попытка манипулировать чьей-то психологией при помощи СМИ, – это способ задать настроение, но наиболее действенен он, когда в команде полно личностей, готовых переварить подобные разговоры.

В этом плане в я был как рыба в воде. Матерацци, Кордоба, Ибрагимович, Милито, Тиаго Мотта были готовы следовать за мной повсюду. И совсем другое дело – работать в команде, где нет таких игроков. Так что прежде чем идти в одном направлении, мы должны сперва понять людей, с которыми работаем».