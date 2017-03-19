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    Жозе Моуринью: «У нас нет плана B, C, D, E, F и G, но у нас есть M, N, O, P и S»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Мидлсбро премьер-лига Англия

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о матче чемпионата Англии против «Мидлсбро» (3:1).

    «Хочу похвалить команду за настрой и отдачу в этой игре. У нас нет плана B, C, D, E, F и G, но у нас есть M, N, O, P и S.

    Замечательный результат с учетом того, что ранее нам удалось пробиться в следующий раунд Лиги Европы.

    Мы набрали 3 очка, которые позволят нам продолжить участие в гонке за попадание в Лигу чемпионов. У нас по-прежнему две возможности пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Мы полностью выложились в этой игре. Мы очень хорошо начали матч, Вальдес совершал фантастические сэйвы. Полностью контролировали игру до нашего второго гола», – сказал Моуринью.

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