Главный тренер Жозе Моуринью вновь пожаловался на предвзятое отношение со стороны ассоциации Англии.

«Я остаюсь очень счастливым человеком, который может быть эмоциональным в случае особенной победы. В этом плане я остаюсь таким же, но я также понимаю, что на меня всегда смотрят по-другому.

Мне запретили посещать стадион, где играла моя команда, даже если бы я купил билет. В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку, другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало ( был дисквалифицирован на 4 матча – прим. Sports.ru).

Я начинаю понимать, что есть силы, против которых невозможно бороться. Это урок жизни. Несправедливый урок», – сказал Моуринью в эфире португальского телеканала SIC.