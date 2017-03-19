Жозе Моуринью: «В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку. Другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вновь пожаловался на предвзятое отношение со стороны Футбольной ассоциации Англии.
«Я остаюсь очень счастливым человеком, который может быть эмоциональным в случае особенной победы. В этом плане я остаюсь таким же, но я также понимаю, что на меня всегда смотрят по-другому.
Мне запретили посещать стадион, где играла моя команда, даже если бы я купил билет. В этом году меня удалили за то, что я пнул бутылку, другой тренер толкнул судью, но ничего не последовало (Арсен Венгер был дисквалифицирован на 4 матча – прим. Sports.ru).
Я начинаю понимать, что есть силы, против которых невозможно бороться. Это урок жизни. Несправедливый урок», – сказал Моуринью в эфире португальского телеканала SIC.
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