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    Жозе Моуринью: «Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, сколько времени планирует работать в английском клубе.

    «Думаю, останусь в «МЮ» как минимум на три сезона. Думаю, в клубе понимают, что на всех уровнях должна быть стабильность. Уверен, что даже без огромного успеха – добиться такого очень сложно, тем более в Англии, – но при наличии какого-то успеха я готов остаться и потом, если этого захочет клуб.

    Если они захотят, чтобы я остался, я останусь, но – как я люблю говорить – и клуб, и тренер должны быть довольны. Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха.

    Мне нужно быть по-настоящему успешным, в этом вся моя жизнь, мне нужно, чтобы было чему радоваться и чем гордиться.

    Если честно, я хотел бы, чтобы все пошло хорошо и я мог бы остаться тут на много лет», – сказал Моуринью.

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