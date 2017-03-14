Съемки сериала с Уткиным для «Матч ТВ» начнутся на этой неделе

Российский комментатор , ранее работавший на «Матч ТВ», подтвердил, что в ближайшие время начнутся съемки пилота нового сериала.

Ранее Sports.ru сообщил, что Уткин может сыграть главную роль в сериале о комментаторе, которого увольняют со спортивного телеканала. Уткин является соавтором идеи и сценария сериала.

«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно.

Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу, ну и много всего прочего.

По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело.

Заказчик – «Матч-ТВ» (да, меня это тоже удивило). В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать.

Снимает фильм Михаил Брашинский, с которым мы почему-то раньше знакомы не были, хотя пол-Москвы общих приятелей», – написал Уткин в своем фейсбуке.

Напомним, что Уткин покинул «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

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