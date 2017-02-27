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    «Матч ТВ» запускает реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», приз – шанс попробовать себя в европейском клубе

    Теги Евгений Савин телевидение Сергей Юран Матч ТВ

    На телеканале «Матч ТВ» стартует новое реалити-шоу, которое даст шанс попасть в профессиональный футбол.

    Участие в проекте под названием «Кто хочет стать легионером?» может принять любой желающий в возрасте от 18 до 25 лет: нужно только заполнить анкету и пройти кастинг.

    Отбор будет проводиться по всей России, но только 25 лучших попадут на проект: они узнают подробности и реалии жизни профессионального футболиста.

    «Участников ждут изнуряющие тренировки, наработка профессионального мастерства под руководством именитых тренеров во главе с Сергеем Юраном, знакомство со звездами футбола, а по достижении приемлемого уровня подготовки – матчи с известными командами.

    Финальный матч проекта состоится 27-го апреля в Москве. На игре будут присутствовать скауты российских и европейских клубов. Главный приз – возможность попробовать свои силы в одном из европейских клубов», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

    Кастинги проекта пройдут в Симферополе, Сочи, Ростове, Грозном, Владикавказе, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

    Основным ведущим реалити-шоу будет комментатор Евгений Савин.

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