«Матч ТВ» запускает реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», приз – шанс попробовать себя в европейском клубе

На телеканале стартует новое реалити-шоу, которое даст шанс попасть в профессиональный футбол.

Участие в проекте под названием «Кто хочет стать легионером?» может принять любой желающий в возрасте от 18 до 25 лет: нужно только заполнить анкету и пройти кастинг.

Отбор будет проводиться по всей России, но только 25 лучших попадут на проект: они узнают подробности и реалии жизни профессионального футболиста.

«Участников ждут изнуряющие тренировки, наработка профессионального мастерства под руководством именитых тренеров во главе с , знакомство со звездами футбола, а по достижении приемлемого уровня подготовки – матчи с известными командами.

Финальный матч проекта состоится 27-го апреля в Москве. На игре будут присутствовать скауты российских и европейских клубов. Главный приз – возможность попробовать свои силы в одном из европейских клубов», – говорится в заявлении .

Кастинги проекта пройдут в Симферополе, Сочи, Ростове, Грозном, Владикавказе, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

Основным ведущим реалити-шоу будет комментатор .