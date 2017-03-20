Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов оценил работу судей в матче с (0:2).

– Если честно, о судействе вообще ничего говорить не хочется. Понимаете, – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров, коими мы, к сожалению, являемся. Если такая помощь оказывается – это печально.

– После второго гола вы получили желтую карточку из-за споров с судьей?

– По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И судья подтвердил это после игры. К тому же Мигель находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.

– Психологически давит на судей критика со стороны ?

– Наши судьи – крепкие люди, на них ничего не давит.

– Был ли пенальти на Дзюбе?

– В том эпизоде была обоюдная борьба. Считаю, что был повод поставить, но просто расстроил больше второй гол, когда сначала был чистый фол, потом офсайд. При счете 0:1 мы еще были в игре, все могло произойти. Второй гол снял все вопросы, – сказал Габулов.