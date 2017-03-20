Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних матчах с аутсайдерами»
Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов оценил работу судей в матче с «Зенитом» (0:2).
– Если честно, о судействе вообще ничего говорить не хочется. Понимаете, «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров, коими мы, к сожалению, являемся. Если такая помощь оказывается – это печально.
– После второго гола вы получили желтую карточку из-за споров с судьей?
– По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И судья подтвердил это после игры. К тому же Мигель находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.
– Психологически давит на судей критика со стороны «Зенита»?
– Наши судьи – крепкие люди, на них ничего не давит.
– Был ли пенальти на Дзюбе?
– В том эпизоде была обоюдная борьба. Считаю, что был повод поставить, но просто расстроил больше второй гол, когда сначала был чистый фол, потом офсайд. При счете 0:1 мы еще были в игре, все могло произойти. Второй гол снял все вопросы, – сказал Габулов.
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