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    Владимир Габулов: «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних матчах с аутсайдерами»

    Теги Зенит Владимир Габулов Премьер-лига Россия Арсенал Тула

    Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов оценил работу судей в матче с «Зенитом» (0:2).

    – Если честно, о судействе вообще ничего говорить не хочется. Понимаете, «Зенит» – не тот клуб, которому нужно помогать в домашних играх против аутсайдеров, коими мы, к сожалению, являемся. Если такая помощь оказывается – это печально.

    – После второго гола вы получили желтую карточку из-за споров с судьей?

    – По-моему, все очевидно. В эпизоде перед тем, как Данни получил мяч, было нарушение правил. И судья подтвердил это после игры. К тому же Мигель находился в офсайде в эпизоде, когда забивал второй мяч.

    – Психологически давит на судей критика со стороны «Зенита»?

    – Наши судьи – крепкие люди, на них ничего не давит.

    – Был ли пенальти на Дзюбе?

    – В том эпизоде была обоюдная борьба. Считаю, что был повод поставить, но просто расстроил больше второй гол, когда сначала был чистый фол, потом офсайд. При счете 0:1 мы еще были в игре, все могло произойти. Второй гол снял все вопросы, – сказал Габулов.

    Опрос

    Надо ли было засчитывать гол Данни?

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