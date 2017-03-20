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    Андрей Будогосский: «Пенальти «Зенита» в ворота Тулы сомнений не вызывает»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Андрей Будогосский

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров в матче РФПЛ «Зенит» – «Арсенал» (2:0).

    - Эпизод с пенальти не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению – это мое личное мнение.

    – Было ли положение «вне игры», когда забивал Данни?

    – Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки. Не хотел бы давать однозначную оценку. Надо обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами. Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, он находится в ПТС основного вещателя.

    – Планируете обсудить моменты на заседании контрольно-квалификационной комиссии?

    – По 11-метровому вряд ли что-то будем обсуждать. Это задержка соперника руками. Мы на это обращали внимание еще на зимнем сборе в Турции. Случаи задержек и захватов в футболе получают достаточно широкое распространение. Причем порой речь не идет о том, с какой силой произведен захват, вопрос в последствиях. Необязательно в результате этих действий футболист должен упасть.

    Если задержка руками привела к тому, что игрок лишился хорошей позиции, потерял контроль над мячом, то это дает основания для назначения 11-метрового удара, — сказал Будогосский.

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    Надо ли было засчитывать гол Данни?

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