Гендиректор тульского «Арсенала»: «Надеялся, Еськов не поддастся на шум «Зенита» в прессе»

Генеральный директор тульского Дмитрий Балашов поделился мнением насчет судейства арбитра Алексея Еськова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Нужно думать, что делать с судейством. Даже не конкретно в нашей ситуации с «Зенитом», а вообще. Андрей Будогосский опытный человек, но, сколько я замечаю за последнее время, он автоматически начинает защищать арбитра, не разобравшись в ситуации.

Недавно был назначен пенальти в матче «Сокол» — «СКА-Хабаровск». Все, кто видели это «нарушение», просто смеются. У нас же автоматом идет защита арбитра. Мне кажется, это не совсем правильная позиция для руководителя судейского корпуса.

То же самое в и матче с «Зенитом». Что бы ни случилось, идет защита арбитра. Конечно, ошибаться свойственно всем, но нужно глобально что-то менять. У клубов сейчас не такие больше возможности, чтобы на что-то влиять. Если мы раньше писали жалобы, протесты, то сейчас мы не можем этого делать по регламенту.

Жалобы дают свои результаты? Не жалобы, а шум в прессе, который нагнетался с определенной целью. Перед игрой я надеялся, что на это не поддастся, но, сами видите, он ошибся. Услышат ли наши претензии и будут ли какие-то действия от клуба? Не знаю.

Кому надо, тот услышит, кому не надо, не услышит. В любом случае нужно убрать эмоции, сесть и поговорить с президентом «Арсенала», — сказал Балашов.