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    «Манчестер Сити» интересуется Уилшером, Роузом, Уокером и Пикфордом

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Сандерленд Хосеп Гвардиола Дэнни Роуз Джек Уилшер Борнмут Кайл Уокер Джордан Пикфорд

    «Манчестер Сити» может приобрести нескольких английских футболистов.

    Манкунианский клуб интересуется полузащитником Джеком Уилшером, который принадлежит «Арсеналу» и играет за «Борнмут» на правах аренды. Также внимание «Манчестер Сити» привлекли вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, защитники «Тоттенхэма» Дэнни Роуз и Кайл Уокер.

    «Мне бы хотелось иметь больше англичан в составе. Но они очень дорого стоят, вы уж поверьте.

    Когда я тренировал «Барселону», за команду играло много доморощенных футболистов. В «Баварии» было немало немцев. Но порой нет возможности реализовать такое.

    Рынок есть рынок. Клуб долгое время работает с академией, они думают о ближайших годах. Надеюсь, я останусь здесь на этот период. Может быть, придет другой тренер. Но я бы хотел иметь четверых или пятерых англичан в составе» – сказал тренер Хосеп Гвардиола.

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