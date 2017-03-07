«Манчестер Сити» интересуется Уилшером, Роузом, Уокером и Пикфордом

может приобрести нескольких английских футболистов.

Манкунианский клуб интересуется полузащитником Джеком Уилшером, который принадлежит и играет за «Борнмут» на правах аренды. Также внимание «Манчестер Сити» привлекли вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, защитники Дэнни Роуз и Кайл Уокер.

«Мне бы хотелось иметь больше англичан в составе. Но они очень дорого стоят, вы уж поверьте.

Когда я тренировал «Барселону», за команду играло много доморощенных футболистов. В «Баварии» было немало немцев. Но порой нет возможности реализовать такое.

Рынок есть рынок. Клуб долгое время работает с академией, они думают о ближайших годах. Надеюсь, я останусь здесь на этот период. Может быть, придет другой тренер. Но я бы хотел иметь четверых или пятерых англичан в составе» – сказал тренер .