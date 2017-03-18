Будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом

Главный тренер Хосеп Гвардиола по окончании сезона планирует расстаться со многими футболистами.

Сообщается, что летом «горожан» могут покинуть 17 игроков.

У семи из них заканчиваются контракты, которые, скорее всего, не будут продлены. Речь идет о Гаэле Клиши, , Пабло Сабалете, Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Хесусе Навасе и .

Еще пять игроков, находящиеся в арендах в других клубах, тоже, вероятно, уйдут из «Сити». Это , Элиаким Мангаля, Самир Насри, Вилфрид Бони и Жезон Денайер.

Будущее Серхио Агуэро, , Фернандо, Фабиана Делфа и Келечи Ихеаначо в «Сити» также находится под вопросом.