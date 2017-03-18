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    Будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по окончании сезона планирует расстаться со многими футболистами.

    Сообщается, что летом «горожан» могут покинуть 17 игроков.

    У семи из них заканчиваются контракты, которые, скорее всего, не будут продлены. Речь идет о Гаэле Клиши, Яя Туре, Пабло Сабалете, Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Хесусе Навасе и Тосине Адарабиойо.

    Еще пять игроков, находящиеся в арендах в других клубах, тоже, вероятно, уйдут из «Сити». Это Джо Харт, Элиаким Мангаля, Самир Насри, Вилфрид Бони и Жезон Денайер.

    Будущее Серхио Агуэро, Венсана Компани, Фернандо, Фабиана Делфа и Келечи Ихеаначо в «Сити» также находится под вопросом.

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