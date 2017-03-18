Будущее 17 игроков в «Манчестер Сити» находится под вопросом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по окончании сезона планирует расстаться со многими футболистами.
Сообщается, что летом «горожан» могут покинуть 17 игроков.
У семи из них заканчиваются контракты, которые, скорее всего, не будут продлены. Речь идет о Гаэле Клиши, Яя Туре, Пабло Сабалете, Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Хесусе Навасе и Тосине Адарабиойо.
Еще пять игроков, находящиеся в арендах в других клубах, тоже, вероятно, уйдут из «Сити». Это Джо Харт, Элиаким Мангаля, Самир Насри, Вилфрид Бони и Жезон Денайер.
Будущее Серхио Агуэро, Венсана Компани, Фернандо, Фабиана Делфа и Келечи Ихеаначо в «Сити» также находится под вопросом.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.