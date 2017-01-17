Гвардиола хочет подписать 6 новых игроков, Обамеянг и Санчес – в шорт-листе

Главный тренер Хосеп Гвардиола заинтересован в серьезном обновлении состава, которое, вероятнее всего, произойдет летом, сообщает The Telegraph.

По словам источника, Гвардиола хочет видеть в составе двух фланговых игроков, которые могли бы закрыть всю бровку, двух центральных защитников, одного полузащитника и еще одного нападающего.

Также «Сити» могут приобрести нового голкипера, поскольку действующий контракт Вилли Кабальеро истекает этим летом.

«Горожане» всерьез интересуются двумя игроками – левым защитником Райаном Бертраном и центральным игроком линии обороны .

Гвардиола также хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, интерес к которому проявляет «Реал». не намерена отпускать своего лучшего нападающего меньше чем за 70 миллионов евро.

Нападающий Алексис Санчес, контракт которого истекает через полтора года, также рассматривается «Сити» в качестве потенциального усиления. Ранее Гвардиола уже работал вместе с Санчесом в «Барселоне».