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    Гвардиола хочет подписать 6 новых игроков, Обамеянг и Санчес – в шорт-листе

    Теги Боруссия Дортмунд Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон Хосеп Гвардиола Пьер-Эмерик Обамеянг Райан Бертран Виргил ван Дейк

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в серьезном обновлении состава, которое, вероятнее всего, произойдет летом, сообщает The Telegraph.

    По словам источника, Гвардиола хочет видеть в составе двух фланговых игроков, которые могли бы закрыть всю бровку, двух центральных защитников, одного полузащитника и еще одного нападающего.

    Также «Сити» могут приобрести нового голкипера, поскольку действующий контракт Вилли Кабальеро истекает этим летом.

    «Горожане» всерьез интересуются двумя игроками «Саутгемптона» – левым защитником Райаном Бертраном и центральным игроком линии обороны Виргилем Ван Дейком.

    Гвардиола также хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, интерес к которому проявляет «Реал». «Боруссия» не намерена отпускать своего лучшего нападающего меньше чем за 70 миллионов евро.

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает через полтора года, также рассматривается «Сити» в качестве потенциального усиления. Ранее Гвардиола уже работал вместе с Санчесом в «Барселоне».  

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