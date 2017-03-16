Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Варди, Рэшфорд, Дефо, Стерлинг и Уорд-Проуз вызваны в сборную Англии

    Теги Томас Хитон Джермейн Дефо Гари Кэйхилл Джо Харт Гарет Саутгейт сборная Англии сборная Германии сборная Литвы Фрэйзер Форстер Адам Лаллана Крис Смоллинг Кайл Уокер Джейк Ливермор Фил Джонс Натаниэль Клайн Райан Бертран Натан Редмонд Росс Баркли товарищеские матчи (сборные) Джон Стоунз Рахим Стерлинг квалификация ЧМ-2018 Мичейл Антонио Джеймс Уорд-Проуз Алекс Окслейд-Чемберлен Эрик Дайер Джесси Лингард Люк Шоу Майкл Кин Джейми Варди Деле Алли Маркус Рэшфорд

    Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав на матчи с Германией и Литвой.

    Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Томас Хитон («Бернли»), Джо Харт («Торино»).

    Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Майкл Кин («Бернли»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – «Манчестер Юнайтед»).

    Полузащитники: Адам Лаллана («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Мичейл Антонио («Вест Хэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джессе Лингард («Манчестер Юнайтед»), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проуз (оба – «Саутгемптон»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).

    Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер»).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться