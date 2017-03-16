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    Ромелу Лукаку: «Я один из лучших в АПЛ и близок к уровню Суареса, Левандовского, Бензема и Кавани»

    Теги Карим Бензема Эдинсон Кавани Эвертон премьер-лига Англия Луис Суарес Роберт Левандовски Ромелу Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку оценил свою игру.

    «Суарес, Левандовски, Бензема, Кавани. Вот и все. На остальных я не смотрю. Я смотрю, что делают эти парни в определенных моментах и думаю: «Это интересно».

    Я близок к ним. На эту минуту я один из лучших форвардов лиги. Если бы я не сказал этого, то просто застрелился бы. Я один из лучших в АПЛ, 100%.

    Определенно, я могу стать одним из лучших в мире. Но для этого мне нужна сцена, на которой я мог бы показать себя. Мы говорим о Лиге чемпионов и других подобных матчах.

    Не хочу вдаваться в детали. нужно следовать по пути, который перед тобой. Какой бы ни была ситуация, я стараюсь показать себя.

    Хочется показать, кто лучший. Я хочу, чтобы моя команда была лучшей», – сказал Лукаку.

    23-летний бельгиец, забив 19 голов в 27 матчах АПЛ, делит первое место в гонке бомбардиров с Харри Кейном из «Тоттенхэма»

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