Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку оценил свою игру.

, Левандовски, Бензема, Кавани. Вот и все. На остальных я не смотрю. Я смотрю, что делают эти парни в определенных моментах и думаю: «Это интересно».

Я близок к ним. На эту минуту я один из лучших форвардов лиги. Если бы я не сказал этого, то просто застрелился бы. Я один из лучших в АПЛ, 100%.

Определенно, я могу стать одним из лучших в мире. Но для этого мне нужна сцена, на которой я мог бы показать себя. Мы говорим о Лиге чемпионов и других подобных матчах.

Не хочу вдаваться в детали. нужно следовать по пути, который перед тобой. Какой бы ни была ситуация, я стараюсь показать себя.

Хочется показать, кто лучший. Я хочу, чтобы моя команда была лучшей», – сказал Лукаку.

23-летний бельгиец, забив 19 голов в 27 матчах АПЛ, делит первое место в гонке бомбардиров с Харри Кейном из «Тоттенхэма»