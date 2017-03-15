Комментатор Василий Уткин высказался о российских клубах.

Португалия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. В сезоне-2018/19 три российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов.

«Сейчас лидируют , ЦСКА и «Зенит». Вот три команды для Лиги чемпионов. «Ростов» плохо сыграл в Лиге чемпионов? разве не рассчитывал бы на выход из группы, играй он там?



Португальские клубы в отличие от нас недавно играли в финале Лиги Европы. Нельзя сказать, что португальский футбол в упадке. Просто так сложилось. У нас равноценные турниры. А так больше наших футболистов получат международный опыт.

Сейчас главное – современные стадионы для наших клубов. К примеру, всей Перми с можно было бы переехать в Нижний Новгород или Волгоград», – сказал журналист.

Для кого в России строят новые стадионы