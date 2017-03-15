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    Василий Уткин: «Всей Перми с «Амкаром» можно переехать в Нижний Новгород или Волгоград»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Амкар Ростов Василий Уткин высшая лига Португалия Премьер-лига Россия Лига чемпионов стадион Центральный Волгоград стадион Нижний Новгород

    Комментатор Василий Уткин высказался о российских клубах.

    Португалия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. В сезоне-2018/19 три российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов.

    «Сейчас лидируют «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Вот три команды для Лиги чемпионов. «Ростов» плохо сыграл в Лиге чемпионов? «Зенит» разве не рассчитывал бы на выход из группы, играй он там?

    Португальские клубы в отличие от нас недавно играли в финале Лиги Европы. Нельзя сказать, что португальский футбол в упадке. Просто так сложилось. У нас равноценные турниры. А так больше наших футболистов получат международный опыт.

    Сейчас главное – современные стадионы для наших клубов. К примеру, всей Перми с «Амкаром» можно было бы переехать в Нижний Новгород или Волгоград», – сказал журналист.

    Для кого в России строят новые стадионы

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