Василий Уткин: «Всей Перми с «Амкаром» можно переехать в Нижний Новгород или Волгоград»
Комментатор Василий Уткин высказался о российских клубах.
Португалия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. В сезоне-2018/19 три российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов.
«Сейчас лидируют «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Вот три команды для Лиги чемпионов. «Ростов» плохо сыграл в Лиге чемпионов? «Зенит» разве не рассчитывал бы на выход из группы, играй он там?
Португальские клубы в отличие от нас недавно играли в финале Лиги Европы. Нельзя сказать, что португальский футбол в упадке. Просто так сложилось. У нас равноценные турниры. А так больше наших футболистов получат международный опыт.
Сейчас главное – современные стадионы для наших клубов. К примеру, всей Перми с «Амкаром» можно было бы переехать в Нижний Новгород или Волгоград», – сказал журналист.
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