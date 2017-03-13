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    «Челси» – «МЮ». Андер Эррера удален на 35-й минуте

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Кубок Англии судьи видео Эден Азар Андер Эррера Майкл Оливер

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера получил красную карточку в четвертьфинале Кубка Англии с «Челси» (0:0, первый тайм).

    Главный арбитр матча Майкл Оливер показал две желтых карточки 27-летнему испанскому хавбеку на 20-й и 35-й минутах встречи.

    Обе карточки Эррера заработал за фолы против Эдена Азара.

    Подробную статистику выступлений Эрреры смотрите здесь.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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