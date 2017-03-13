Полузащитник Андер Эррера получил красную карточку в четвертьфинале Кубка Англии с (0:0, первый тайм).

Главный арбитр матча Майкл Оливер показал две желтых карточки 27-летнему испанскому хавбеку на 20-й и 35-й минутах встречи.

Обе карточки Эррера заработал за фолы против .

Подробную статистику выступлений Эрреры смотрите здесь.

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