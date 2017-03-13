«Челси» – «МЮ». Андер Эррера удален на 35-й минуте
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера получил красную карточку в четвертьфинале Кубка Англии с «Челси» (0:0, первый тайм).
Главный арбитр матча Майкл Оливер показал две желтых карточки 27-летнему испанскому хавбеку на 20-й и 35-й минутах встречи.
Обе карточки Эррера заработал за фолы против Эдена Азара.
Подробную статистику выступлений Эрреры смотрите здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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