«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ автоматической фиксации гола
Генеральный директор «Зенита», член правления РФПЛ Максим Митрофанов планирует в ближайшее время поднять вопрос о введении в чемпионате системы автоматической фиксации гола.
Подобная система уже использовалась во время матчей Кубка конфедераций в 2013 году, на ЧМ-2014 и на Евро-2016.
Как сообщил источник в «Зените», руководство клуба намерено вынести этот вопрос на обсуждении коллег уже на ближайшем заседании РФПЛ: «Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной системы на всех матчах национального чемпионата».
«Зенит» остался крайне недоволен работой судейской бригады Евгения Турбина, обслуживавшей матч с «Амкаром» (0:1).
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