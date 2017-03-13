«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ автоматической фиксации гола

Генеральный директор , член правления РФПЛ Максим Митрофанов планирует в ближайшее время поднять вопрос о введении в чемпионате системы автоматической фиксации гола.

Подобная система уже использовалась во время матчей Кубка конфедераций в 2013 году, на ЧМ-2014 и на Евро-2016.

Как сообщил источник в «Зените», руководство клуба намерено вынести этот вопрос на обсуждении коллег уже на ближайшем заседании РФПЛ: «Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной системы на всех матчах национального чемпионата».

«Зенит» остался крайне недоволен работой судейской бригады Евгения Турбина, обслуживавшей матч с «Амкаром» (0:1).

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»