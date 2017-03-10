Хорхелина Кардосо, жена вингера Анхеля Ди Марии, раскритиковала судейство Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).

«Я люблю . Поражения принимают с высоко поднятой головой, когда они справедливы.

Но пока существуют подобные судьи, всегда выиграет определенная команда.

Несомненно, «ПСЖ» не приносит те же деньги, что другие команды в Лиге чемпионов», – написала Кардосо в своем инстаграме.

Позже Кардосо удалила свое сообщение.

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Семья дня. Анхель Ди Мария