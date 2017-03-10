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    Жена Ди Марии: «Пока существуют такие судьи, как Айтекин, всегда выиграет определенная команда»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов судьи Анхель Ди Мария Дениз Айтекин

    Хорхелина Кардосо, жена вингера «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, раскритиковала судейство Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).

    «Я люблю «ПСЖ». Поражения принимают с высоко поднятой головой, когда они справедливы.

    Но пока существуют подобные судьи, всегда выиграет определенная команда.

    Несомненно, «ПСЖ» не приносит те же деньги, что другие команды в Лиге чемпионов», – написала Кардосо в своем инстаграме.

    Позже Кардосо удалила свое сообщение.

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