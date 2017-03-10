Жена Ди Марии: «Пока существуют такие судьи, как Айтекин, всегда выиграет определенная команда»
Хорхелина Кардосо, жена вингера «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, раскритиковала судейство Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).
«Я люблю «ПСЖ». Поражения принимают с высоко поднятой головой, когда они справедливы.
Но пока существуют подобные судьи, всегда выиграет определенная команда.
Несомненно, «ПСЖ» не приносит те же деньги, что другие команды в Лиге чемпионов», – написала Кардосо в своем инстаграме.
Позже Кардосо удалила свое сообщение.
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