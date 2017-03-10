Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о победе «Барселоны» над (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был невероятный матч. Он еще раз продемонстрировал, что футбол – потрясающая игра.

Пенальти на Суаресе? Было ли это решение справедливым или несправедливым, пока такие моменты остаются на усмотрение арбитра.

В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров. В этом случае я не знаю, была ли тут явная ошибка. Но в будущем их не станет», – сказал Инфантино.

Две ошибки судьи, которые помогли «Барселоне»

Джанни Инфантино: «Надеюсь, на ЧМ-2018 будут видеоарбитры»