Джанни Инфантино: «В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров»
Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о победе «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это был невероятный матч. Он еще раз продемонстрировал, что футбол – потрясающая игра.
Пенальти на Суаресе? Было ли это решение справедливым или несправедливым, пока такие моменты остаются на усмотрение арбитра.
В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров. В этом случае я не знаю, была ли тут явная ошибка. Но в будущем их не станет», – сказал Инфантино.
Две ошибки судьи, которые помогли «Барселоне»
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