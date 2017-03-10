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    Джанни Инфантино: «В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов ФИФА судьи Джанни Инфантино Дениз Айтекин видеоповторы

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о победе «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1, 6:5 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это был невероятный матч. Он еще раз продемонстрировал, что футбол – потрясающая игра. 

    Пенальти на Суаресе? Было ли это решение справедливым или несправедливым, пока такие моменты остаются на усмотрение арбитра. 

    В будущем видеосудьи будут исправлять явные ошибки арбитров. В этом случае я не знаю, была ли тут явная ошибка. Но в будущем их не станет», – сказал Инфантино.

    Две ошибки судьи, которые помогли «Барселоне»

    Джанни Инфантино: «Надеюсь, на ЧМ-2018 будут видеоарбитры»

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