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    Немецкий футбольный союз положительно оценил судейство Айтекина в матче «Барселона» – «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов судьи Дениз Айтекин Федерация футбола Германии

    Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» (6:1, первая игра – 0:4) Дениз Айтекин получил от Немецкого футбольного союза высокую оценку за свое судейство.

    Источники в федерации сообщили испанской газете As, что немецкий рефери справился с работой «очень хорошо», а его решение назначить на 90-й минуте пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

    Ранее стало известно, что Айтекин, скорее всего, больше не будет судить в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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