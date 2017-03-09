Мотта на автомобиле травмировал болельщика «ПСЖ» после поражения от «Барселоны»
В аэропорту «Париж-Ле-Бурже» случился инцидент с участием хавбека «ПСЖ» Тиаго Мотты.
После поражения от «Барселоны» (1:6) и вылета французской команды из Лиги чемпионов группа недовольных болельщиков окружила автомобиль полузащитника. Футболист находился в машине вместе с женщиной.
Хавбек тронулся с места, и автомобиль ударил стоявшего перед ним болельщика. Пострадавшего доставили в больницу в Сен-Дени.
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