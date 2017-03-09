Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мотта на автомобиле травмировал болельщика «ПСЖ» после поражения от «Барселоны»

    Теги ПСЖ Барселона Тиаго Мотта Лига чемпионов происшествия болельщики видео

    В аэропорту «Париж-Ле-Бурже» случился инцидент с участием хавбека «ПСЖ» Тиаго Мотты.

    После поражения от «Барселоны» (1:6) и вылета французской команды из Лиги чемпионов группа недовольных болельщиков окружила автомобиль полузащитника. Футболист находился в машине вместе с женщиной.

    Хавбек тронулся с места, и автомобиль ударил стоявшего перед ним болельщика. Пострадавшего доставили в больницу в Сен-Дени.

    ВИДЕО

    Опрос

    «Барса» сделала величайший камбэк в истории?

    47523 голосa 381
    • ДА!
      52%
    • Нет. Лучший – «Ливерпуль» – «Милан» в Стамбуле
      33%
    • Нет. Лучший – «МЮ» – «Бавария» в 1999-м
      15%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться