Луис Энрике: «Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча против «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов (6:1).
«Думаю, что мы все продолжали верить в наш успех по итогам противостояния. Мы много рисковали в сегодняшней игре, но это дало результат. Главным для нас сегодня была эффективность.
Не думаю, что другие четвертьфиналисты рады нас видеть в следующим раунде Лиги чемпионов, но у всех команд будут шансы выиграть трофей.
Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча противостояния с «ПСЖ», когда мы уступили 0:4», – сказал Энрике.
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