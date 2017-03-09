Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился эмоциями после победы над в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов (6:1).

«Думаю, что мы все продолжали верить в наш успех по итогам противостояния. Мы много рисковали в сегодняшней игре, но это дало результат. Главным для нас сегодня была эффективность.

Не думаю, что другие четвертьфиналисты рады нас видеть в следующим раунде Лиги чемпионов, но у всех команд будут шансы выиграть трофей.

Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча противостояния с , когда мы уступили 0:4», – сказал Энрике.