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    Луис Энрике: «Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Завершилась только половина противостояния. Впереди еще 95 минут, многое может произойти за это время. Я настроен позитивно.

    Мы должны показать хорошую игру и в защите, и в атаке. «ПСЖ» – очень сильный соперник.

    Многое изменилось с момента первой игры, мы прибавили, начали показывать хорошую игру. Постараемся воспользоваться своими шансами.

    Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей. Такое уже бывало в этом сезоне. Нам нечего терять в этом матче.

    Мой оптимизм не означает, что я безусловно верю в наш успех в противостоянии. Мы еще не были в подобной ситуации, но я верю в свою команду», – сказал Энрике.

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