Луис Энрике: «Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Завершилась только половина противостояния. Впереди еще 95 минут, многое может произойти за это время. Я настроен позитивно.
Мы должны показать хорошую игру и в защите, и в атаке. «ПСЖ» – очень сильный соперник.
Многое изменилось с момента первой игры, мы прибавили, начали показывать хорошую игру. Постараемся воспользоваться своими шансами.
Если кто-то может забить нам 4 гола, то мы можем забить им 6 мячей. Такое уже бывало в этом сезоне. Нам нечего терять в этом матче.
Мой оптимизм не означает, что я безусловно верю в наш успех в противостоянии. Мы еще не были в подобной ситуации, но я верю в свою команду», – сказал Энрике.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.