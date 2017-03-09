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    «Боруссия» и «Барселона» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Бенфика Барселона Лига чемпионов

    Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

    Дортмундцы были сильнее в противостоянии с «Бенфикой» (0:1, 4:0). Каталонцы обыграли по сумме двух матчей французский «ПСЖ» (0:4, 6:1).

    Таким образом, «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги впервые с 2014 года, а «Барселона» – в 9-й раз подряд.

    Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Реал».

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