«Боруссия» и «Барселона» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и обеспечили себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Дортмундцы были сильнее в противостоянии с «Бенфикой» (0:1, 4:0). Каталонцы обыграли по сумме двух матчей французский «ПСЖ» (0:4, 6:1).

Таким образом, вышла в 1/4 финала Лиги впервые с 2014 года, а «Барселона» – в 9-й раз подряд.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Реал».