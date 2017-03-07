Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о полузащитнике , дисквалифицированном за употребление кокаина.

– Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?

– Оставили и оставили (разводит руками). Пойдем дальше.

– Какова была мотивационная часть апелляции?

– Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».

Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю? – сказал функционер.

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