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    Евгений Гинер: «У Еременко есть юрист. Я что, юрист? «Мотивационная» – я не знаю, что это такое»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА дисквалификации допинг

    Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о полузащитнике Романе Еременко, дисквалифицированном за употребление кокаина.

    – Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?

    – Оставили и оставили (разводит руками). Пойдем дальше.

    – Какова была мотивационная часть апелляции?

    – Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».

    Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю? – сказал функционер.

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