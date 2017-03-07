Евгений Гинер: «У Еременко есть юрист. Я что, юрист? «Мотивационная» – я не знаю, что это такое»
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о полузащитнике Романе Еременко, дисквалифицированном за употребление кокаина.
– Как оцениваете, что дисквалификацию Еременко оставили в силе?
– Оставили и оставили (разводит руками). Пойдем дальше.
– Какова была мотивационная часть апелляции?
– Вы сейчас серьезно? Или это вы так, прикололись? Вы мне два слова незнакомых сказали. «Мотивационная» – я не знаю, что это такое. А второе слово – «какова».
Я что, юрист? У Романа есть юрист. Клубный юрист занимается этим. Я могу знать, что подается апелляция и какое решение. Думаете, мне нечего делать, сижу и это вот читаю? – сказал функционер.
УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
Еременко подаст апелляцию на срок дисквалификации в CAS
Юрист: «Рассчитываем, что наши с Еременко аргументы будут услышаны в CAS»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.