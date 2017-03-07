Спортивный юрист , представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, оценил шансы на обжалование вердикта УЕФА о 2-летней дисквалификации игрока в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Накануне УЕФА отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин и его производные.

– УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?

– От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом.

Возможность пойти в Спортивный арбитражный суд у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

– Почему же УЕФА не услышал их?

– Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

– Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

– Такого произойти не может, – сказал Прокопец.