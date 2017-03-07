Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрист: «Рассчитываем, что наши с Еременко аргументы будут услышаны в CAS»

    Теги ЦСКА Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА дисквалификации CAS Михаил Прокопец

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, оценил шансы на обжалование вердикта УЕФА о 2-летней дисквалификации игрока в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

    Накануне УЕФА отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин и его производные.

    – УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?

    – От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом.

    Возможность пойти в Спортивный арбитражный суд у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.

    – Почему же УЕФА не услышал их?

    – Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.

    – Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?

    – Такого произойти не может, – сказал Прокопец.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться