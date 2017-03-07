Юрист: «Рассчитываем, что наши с Еременко аргументы будут услышаны в CAS»
Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, оценил шансы на обжалование вердикта УЕФА о 2-летней дисквалификации игрока в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Накануне УЕФА отклонил первую апелляцию Еременко на срок дисквалификации из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин и его производные.
– УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию. Что это значит?
– От предыдущей санкции это отличается тем, что Роман может за два месяца до конца дисквалификации начать тренировки с любым клубом.
Возможность пойти в Спортивный арбитражный суд у нас есть, и мы ею воспользуемся. Считаем, что наши аргументы неплохие.
– Почему же УЕФА не услышал их?
– Это нормальная ситуация, когда вторая инстанция УЕФА не отменяет решение первой. Рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны в Лозанне.
– Не боитесь, что CAS может увеличить дисквалификацию Еременко?
– Такого произойти не может, – сказал Прокопец.
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