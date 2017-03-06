Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 3 матча, Мингз – на более долгий срок
Футбольная ассоциация Англии вынесет наказания в конфликте между защитником «Борнмута» Тайроном Мингзом и форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.
В очном матче команд сначала Мингз наступил на голову Ибрагимовичу, а потом Златан акцентированно ударил соперника локтем в борьбе за верховой мяч.
Ни один игрок не был наказан за свои действия арбитром Кевином Френдом. Если Френд не отразил в итоговом протоколе матча эти эпизоды, то FA получит право на дисквалификацию футболистов.
Вероятнее всего, Ибрагимович будет дисквалифицирован на три матча, а вот отстранение Мингза окажется более долгосрочным. Оба игрока после матча отрицали целенаправленность своих действий.
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