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    Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 3 матча, Мингз – на более долгий срок

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия дисквалификации Футбольная ассоциация Англии Борнмут Тайрон Мингз

    Футбольная ассоциация Англии вынесет наказания в конфликте между защитником «Борнмута» Тайроном Мингзом и форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

    В очном матче команд сначала Мингз наступил на голову Ибрагимовичу, а потом Златан акцентированно ударил соперника локтем в борьбе за верховой мяч.

    Ни один игрок не был наказан за свои действия арбитром Кевином Френдом. Если Френд не отразил в итоговом протоколе матча эти эпизоды, то FA получит право на дисквалификацию футболистов.

    Вероятнее всего, Ибрагимович будет дисквалифицирован на три матча, а вот отстранение Мингза окажется более долгосрочным. Оба игрока после матча отрицали целенаправленность своих действий.

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