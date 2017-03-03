ФИФА планирует использовать видеоповторы на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

ФИФА протестирует использование видеповторов на Кубке конфедераций в России.

Об этом сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино. Также планируется, что технология будет применяться во время чемпионата мира в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) со следующего сезона планирует использовать видеоповторы в матчах национального Кубка.