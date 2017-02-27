Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился впечатлениями от визита инспекционной комиссии на стадион в Санкт-Петербурге.

«Рад снова быть в Петербурге. Это наш последний визит перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы завершены.

Для меня удовольствие – стоять здесь без строительной каски. Теперь мы можем говорить о футболе, о поле, а не о процессе строительства.

В целом мы удовлетворены проделанной работой, хотя есть еще моменты, которые следует доделать. Город нас заверил, что все будет готово к июню.

Была проведена большая работа, найдено технологическое решение. Имеется план работ на две недели. За этот срок все должно быть решено. Мы уверены, что проблема с вибрацией поля будет решена.

Поле «просыпается» после зимнего режима, работники им занимаются. Существует план подготовки поля – будет подогрев и другие системы, чтобы оно было готово к июню», – заявил Смит.

Помимо Санкт-Петербурга, комиссия посетит стадионы в Сочи, Москве и Казани. Визит завершится 3 марта.

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

Отмытие-арена. Стадион «Зенита» наконец-то открылся