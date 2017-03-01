Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность введения потолка зарплат и поделился мнением касательно лимита на легионеров в чемпионате России.



«Потолок зарплат будем обсуждать, это животрепещущая тема. В свое время трудилась рабочая группа Степашина по поводу финансового регламента, но, к сожалению, позиция клубов и то, что было в итоговом документе, не совпали, поэтому мы немного отложили этот вопрос.

Но проблема насущная, актуальная, и мы будем дальше ее дорабатывать. То ли это будет ограничение для игроков до 21 года, то ли ограничение по зарплатному фонду в рамках клуба. Мы за разумные ограничения, все прекрасно понимают, что это может пойти только на пользу.

Мы уже говорили, что придерживаемся лимита с заявкой («10 легионеров + 15 россиян» – прим. Sports.ru). Мутко говорил, что до окончания ЧМ-2018 изменений делать не надо, и это правильно, ведь клубы должны знать о таких изменениях заранее. Но свое мнение мы доведем. Считаем, что это оптимальный вариант», – сказал Прядкин.