Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Спортинг Хихон Малага Эйбар Гранада Леганес

    В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».

    Чемпионат Испании

    24-й тур

    Эспаньол – Осасуна
    Дата проведения
    26 февраля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Барселона
    Дата проведения
    26 февраля, 18.15, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Гранада
    Дата проведения
    26 февраля, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Реал Мадрид
    Дата проведения
    26 февраля, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Реал Сосьедад 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    24 февраля, 22.45, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 74 Прието.
    Лас-ПальмасВарас, Симон, Артилес, Бигас, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Виера, Меса, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Боатенг, Хесе.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Баутиста, 88), Хуанми (Каналес, 70), Ойарсабаль.
    Предупреждения:
    Бигас (11), Артилес (30), Прието (32), Ильярраменди (69).
    Алавес – Валенсия 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    25 февраля, 15.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 70 Солер, 1:1 – 78 Ибаи Гомес, 2:1 – 86 Катаи.
    АлавесПачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).
    ВаленсияДиего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.
    Предупреждения:
    Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).
    Удаление:
    Орельяна (88).
    Бетис – Севилья 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Дурмиси, 1:1 – 56 Меркадо, 1:2 – 76 Иборра.
    БетисАдан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
    СевильяРико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).
    Предупреждения:
    Нзонзи (35), Сарабия (43), Тошка (45), Пиччини (87), Пареха (90), Мартен (90).
    Леганес – Депортиво 4:0 (2:0, 2:0)
    Дата проведения
    25 февраля, 20.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Шимановски, 2:0 – 30 Мантовани, 3:0 – 81 Лопес, 4:0 – 90 Буэно.
    ЛеганесЯго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Пирес, Шимановски, Герреро (Саму, 77).
    ДепортивоЛюкс, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Хиль (Фажр, 69), Чолак, Какута (Луизинью, 46), Хоселу.
    Предупреждения:
    Люкс (63), Моран (66), Андоне (69), Герреро (69), Гильерме (75), Наварро (78), Хоселу (90).
    Удаление:
    Альбентоса (62).
    Эйбар – Малага 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    25 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 43 Гонсалес, 2:0 – 50, пенальти Гонсалес, 3:0 – 52 Энрик.
    ЭйбарЙоэль, Капа, Рамис (дос Сантос, 78), Лежен, Арбилья, Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Бебе, 82), Гонсалес, Инуи, Энрик (Ривера, 69).
    МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Торрес, Хуан Карлос, Льоренте, Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Форнальс, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Сантос.
    Предупреждения:
    Форнальс (53), Росалес (62), Капа (77), Онтиверос (77), Торрес (79), Эрнандес (79), Бебе (90).
    Удаление:
    Росалес (71).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться