Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи
В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» сыграет с «Барселоной», «Вильярреал» примет мадридский «Реал».
Чемпионат Испании
24-й тур
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.15, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.45, «де Гран Канария»
- Гол:
- 0:1 – 74 Прието.
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Лас-Пальмас –
Варас, Симон, Артилес, Бигас, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Виера, Меса, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Боатенг, Хесе.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Вела (Баутиста, 88), Хуанми (Каналес, 70), Ойарсабаль.
- Предупреждения:
- Бигас (11), Артилес (30), Прието (32), Ильярраменди (69).
- Дата проведения
- 25 февраля, 15.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 0:1 – 70 Солер, 1:1 – 78 Ибаи Гомес, 2:1 – 86 Катаи.
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Алавес –
Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61).
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Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра, Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88), Орельяна, Дзадза.
- Предупреждения:
- Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).
- Удаление:
- Орельяна (88).
- Дата проведения
- 25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Адан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Петрос (Гутьеррес, 89), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
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Севилья –
Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Сарабия (Бен-Йеддер, 46), Нзонзи, Насри, Эскудеро, Васкес (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83).
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.30, «Бутарке»
- Голы:
- 1:0 – 19 Шимановски, 2:0 – 30 Мантовани, 3:0 – 81 Лопес, 4:0 – 90 Буэно.
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Леганес –
Яго Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Перес, Моран (Лопес, 72), Эль-Жар (Буэно, 86), Пирес, Шимановски, Герреро (Саму, 77).
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Депортиво –
Люкс, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Гильерме, Москера (Андоне, 46), Хиль (Фажр, 69), Чолак, Какута (Луизинью, 46), Хоселу.
- Предупреждения:
- Люкс (63), Моран (66), Андоне (69), Герреро (69), Гильерме (75), Наварро (78), Хоселу (90).
- Удаление:
- Альбентоса (62).
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
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Эйбар –
Йоэль, Капа, Рамис (дос Сантос, 78), Лежен, Арбилья, Эскаланте, Дани Гарсия, Леон (Бебе, 82), Гонсалес, Инуи, Энрик (Ривера, 69).
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Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Торрес, Хуан Карлос, Льоренте, Дуда (Шарлес, 57), Кеко (Онтиверос, 53), Форнальс, Хони Родригес (Вильянуэва, 73), Сантос.
- Предупреждения:
- Форнальс (53), Росалес (62), Капа (77), Онтиверос (77), Торрес (79), Эрнандес (79), Бебе (90).
- Удаление:
- Росалес (71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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