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    Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Наш трансферный бюджет не ограничен. Новые игроки будут на уровне Диего Косты»

    Теги Монако Челси премьер-лига Англия Фабио Каннаваро лига 1 Франция возможные трансферы Алешандре Пато высшая лига Китай Жорже Мендеш Радамель Фалькао Диего Коста Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал о трансферной стратегии клуба.

    «В теории наш трансферный бюджет не ограничен. Мы можем интересоваться кем захотим, но иногда наши трансферные цели не желают переходить к нам.

    Год назад мы пытались подписать Пато, но он отказал, потому что мы были во втором дивизионе. Мы вышли в высший дивизион, и он присоединился к нам.

    Мы также пытались приобрести Диего Косту и других звезд. Посмотрим, кто перейдет к нам в июне, но могу заверить вас, что новые игроки будут на уровне Косты.

    Целую ночь мы вели переговоры с Фалькао, и он был готов перейти к нам, но сделку дискредитировал Фабио Каннаваро, который заявил, что Радамель не подходит под наш стиль игры.

    Репутация и цена – не единственные наши проблемы. Нам пришлось извиниться перед Жорже Мендешем», – заявил Шу Юхуи.

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