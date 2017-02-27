Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Наш трансферный бюджет не ограничен. Новые игроки будут на уровне Диего Косты»
Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал о трансферной стратегии клуба.
«В теории наш трансферный бюджет не ограничен. Мы можем интересоваться кем захотим, но иногда наши трансферные цели не желают переходить к нам.
Год назад мы пытались подписать Пато, но он отказал, потому что мы были во втором дивизионе. Мы вышли в высший дивизион, и он присоединился к нам.
Мы также пытались приобрести Диего Косту и других звезд. Посмотрим, кто перейдет к нам в июне, но могу заверить вас, что новые игроки будут на уровне Косты.
Целую ночь мы вели переговоры с Фалькао, и он был готов перейти к нам, но сделку дискредитировал Фабио Каннаваро, который заявил, что Радамель не подходит под наш стиль игры.
Репутация и цена – не единственные наши проблемы. Нам пришлось извиниться перед Жорже Мендешем», – заявил Шу Юхуи.
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