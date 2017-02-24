Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что нападающий Федор Смолов вновь получил два предложения от китайских клубов.

«В последние дни и часы у Смолова было сразу два предложения из Китая. Первое – от , где выступает Аксель Витцель. Клуб уже несколько месяцев пытается подыскать в Европе нападающего.

Как мы уже рассказывали, в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» долгое время охотились за Калиничем, но нарвались на отказ. Теперь клуб ведет переговоры с «Миланом» по Бакке, но Смолов – все еще в числе главных претендентов. За нападающего «Тяньцзинь» предложил 18 миллионов евро, самому Федору китайцы готовы положить зарплату порядка 10 миллионов.

Второе предложение по Смолову «Краснодар» получил от одного из пекинских клубов. Там Федору готовы платить 7,5 миллионов в год, а за трансфер игрока отдать 15 миллионов. Насколько понимаю, оба предложения Смолов отверг.

Он не скрывает своего желания попробовать свои силы в новом чемпионате, но хотел бы играть в Европе. К тому же Федор не хочет бросать свой нынешний клуб перед очень важным отрезком весной.

Для «Краснодара» вариант продажи Смолова сейчас также невозможен, клуб отвергает переговоры. В любом случае, подобный интерес к нападающему – хороший знак. Федор котируется высоко, пусть пока конкретные предложения поступают в основном из Китая.

Но в летнее трансферное окно отъезд Смолова за рубеж более чем вероятен. По крайней мере, среди российских футболистов у Федора самые большие шансы оказаться в европейском клубе. Наряду с Дзагоевым», – сказал Арустамян.