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    «Манчестер Юнайтед» выиграл 41-й трофей и догнал «Ливерпуль»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Кубок английской лиги фото

    В финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» (3:2).

    Таким образом, «МЮ» сравнялся с «Ливерпулем» – оба клуба выиграли по 41 трофею и являются самыми титулованными в Англии.

    Команда из Манчестера 20 раз становилась чемпионом Англии, 12 раз брала кубок страны, 5 раз Кубок английской лиги и 4 раза – еврокубки.

    У «Ливерпуля» 18 чемпионских титулов, 7 Кубков Англии, 8 Кубков английской лиги и 8 еврокубков.

    Третий в Англии – «Арсенал», завоевавший 29 трофеев.

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