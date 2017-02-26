ЦСКА выиграл первый Кубок РФПЛ по киберфутболу
Представитель ЦСКА Андрей Гурьев (Timon) стал победителем первого в истории Кубка РФПЛ по киберфутболу.
В финале Timon обыграл киберспортсмена из «Уфы» под никнеймом «Ufenok77» (3:2).
.@PFC_CSKA_MOSCOW ЧЕМПИОН 🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 февраля 2017 г.
Андрей Гурьев (TIMON)
«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» #КубокРФПЛкиберфутбол pic.twitter.com/FJytfczDBE
ПЛЕЙ-ОФФ: «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» #КубокРФПЛкиберфутбол pic.twitter.com/AsIutHe7cW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 26 февраля 2017 г.
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