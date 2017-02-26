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    ЦСКА выиграл первый Кубок РФПЛ по киберфутболу

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия РФПЛ фото Уфа футбольные симуляторы компьютерные игры Киберспорт FIFA

    Представитель ЦСКА Андрей Гурьев (Timon) стал победителем первого в истории Кубка РФПЛ по киберфутболу.

    В финале Timon обыграл киберспортсмена из «Уфы» под никнеймом «Ufenok77» (3:2).

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