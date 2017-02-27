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    «Реал» победил «Вильярреал», проигрывая по ходу матча 0:2

    Теги Реал Мадрид Вильярреал примера Испания

    В матче 24-го тура примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Серамика» проиграл «Реалу» (2:3).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Вильярреал – Реал Мадрид 2:3 (0:0, 2:3)
    Дата проведения
    26 февраля, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 50 Тригерос, 2:0 – 56 Бакамбу, 2:1 – 64 Бэйл, 2:2 – 74, пенальти Роналду, 2:3 – 83 Мората.
    ВильярреалАсенхо (Фернандес, 35), Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 75), Сориано, Кастильехо, Бакамбу, Адриан (Черышев, 57).
    Реал МадридНавас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Роналду, Бензема (Мората, 77).
    Предупреждения:
    Сориано (73), Сольдадо (73), Альваро Гонсалес (74), Марио Гаспар (90), Пепе (90).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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