«Реал» победил «Вильярреал», проигрывая по ходу матча 0:2
В матче 24-го тура примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Серамика» проиграл «Реалу» (2:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 50 Тригерос, 2:0 – 56 Бакамбу, 2:1 – 64 Бэйл, 2:2 – 74, пенальти Роналду, 2:3 – 83 Мората.
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Вильярреал –
Асенхо (Фернандес, 35), Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 75), Сориано, Кастильехо, Бакамбу, Адриан (Черышев, 57).
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Реал Мадрид –
Навас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 58), Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Роналду, Бензема (Мората, 77).
- Предупреждения:
- Сориано (73), Сольдадо (73), Альваро Гонсалес (74), Марио Гаспар (90), Пепе (90).
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