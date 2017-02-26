Дмитрий Селюк: «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу российских клубов на трансферном рынке этой зимой.
«Спартак»? Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег.
Когда «Зенит» усиливается футболистами из «Крыльев Советов», говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из Лиги Европы. Иванович – личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны.
Кто провел эффективнее всех трансферную кампанию? Никто. За исключением ЦСКА и «Ростова», которые сумели сохранить своих лидеров. И выделю «Крылья Советов», которые хорошо заработали», – отметил Селюк.
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