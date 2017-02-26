Футбольный агент прокомментировал работу российских клубов на трансферном рынке этой зимой.

? Про внутренние переходы не говорю. Что касается , то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег.

Когда усиливается футболистами из «Крыльев Советов», говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из . Иванович – личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны.

Кто провел эффективнее всех трансферную кампанию? Никто. За исключением и «Ростова», которые сумели сохранить своих лидеров. И выделю , которые хорошо заработали», – отметил Селюк.