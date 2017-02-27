«Реал» забил в 44-м матче подряд и повторил достижение «Барселоны»
В матче 24-го тура примеры «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» (3:2).
Таким образом, клуб из Мадрида забил в 44-й игре подряд и повторил рекорд «Барселоны» 1944 года.
Среди испанских команд более продолжительной голевой серии больше ни у кого не было.
В последний раз «Реал» не забивал в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года (0:0). С тех пор команда Зинедина Зидана забила 117 голов в 44 матчах.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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