Роналду забил 57-й пенальти и вышел на первое место за всю историю примеры
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2).
Таким образом, 32-летний капитан сборной Португалии забил 57-й пенальти и лидирует по этому показателю в примере.
Прежний рекорд принадлежал также игроку «Реала» Уго Санчесу (56).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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