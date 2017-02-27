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    Роналду забил 57-й пенальти и вышел на первое место за всю историю примеры

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Вильярреал примера Испания судьи Уго Санчес рекорды

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2).

    Таким образом, 32-летний капитан сборной Португалии забил 57-й пенальти и лидирует по этому показателю в примере.

    Прежний рекорд принадлежал также игроку «Реала» Уго Санчесу (56).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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