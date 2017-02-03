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    Cadena SER: Диего Коста принял предложение китайского клуба с зарплатой 30 млн евро в год

    Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте высшая лига Китай Диего Коста

    Нападающий «Челси» Диего Коста намерен летом продолжить карьеру в Китае.

    28-летний форвард принял предложение от одного из китайских клубов, сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

    Название команды не разглашается, однако зарплата Косты составит 30 миллионов евро в год.

    Напомним, что информация об интересе к игроку из Китая появилась в январе, из-за чего у него случился конфликт с главным тренером «синих» Антонио Конте.

    «Челси» в итоге заблокировал трансфер, а Коста, пропустив один матч, вернулся в состав.

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