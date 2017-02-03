Нападающий Диего Коста намерен летом продолжить карьеру в Китае.

28-летний форвард принял предложение от одного из китайских клубов, сообщает As со ссылкой на Cadena SER.

Название команды не разглашается, однако зарплата Косты составит 30 миллионов евро в год.

Напомним, что информация об интересе к игроку из Китая появилась в январе, из-за чего у него случился конфликт с главным тренером «синих» .

«Челси» в итоге заблокировал трансфер, а Коста, пропустив один матч, вернулся в состав.