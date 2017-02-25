Владелец «Интера» обсудил с Пересом трансфер Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен .

Чжан Цзиньдун, глава компании Suning Commerce Group, владеющей «Интером», побывал в . Официальная причина визита – общение с испанцами относительно телеправ на показ матчей примеры в Китае.

Однако Цзиньдун также встретился с президентом «Реала» , чтобы обсудить трансфер Хамеса. Считается, что Перес против продажи колумбийца.

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Владельцы «Интера» готовы выделить 400 миллионов евро на трансферы