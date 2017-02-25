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    Владелец «Интера» обсудил с Пересом трансфер Хамеса Родригеса

    Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Хамес Родригес

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Интеру».

    Чжан Цзиньдун, глава компании Suning Commerce Group, владеющей «Интером», побывал в Мадриде. Официальная причина визита – общение с испанцами относительно телеправ на показ матчей примеры в Китае.

    Однако Цзиньдун также встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить трансфер Хамеса. Считается, что Перес против продажи колумбийца.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Владельцы «Интера» готовы выделить 400 миллионов евро на трансферы

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