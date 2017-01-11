Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал Хамесу 30 млн евро в год, игрок отказался от трансфера
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.
Клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.
При этом «Реалу» китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.
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