Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал Хамесу 30 млн евро в год, игрок отказался от трансфера

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.

Клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.

При этом «Реалу» китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.

Они отказались от китайских миллионов