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    Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал Хамесу 30 млн евро в год, игрок отказался от трансфера

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Хамес Родригес Хэбэй Чайна Форчун

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отказался перебираться в Китай в январское трансферное окно.

    Клуб «Хэбэй Чайна Форчун» предлагал ему зарплату 30 миллионов евро в год, что почти в 10 раз больше, чем он получает в Мадриде сейчас.

    При этом «Реалу» китайцы хотели заплатить 110 миллионов евро, однако сам футболист отклонил это предложение.

    Они отказались от китайских миллионов

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