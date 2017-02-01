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    «Спорт день за днем»: Луческу готов отпустить Могилевца в «Ростов», руководство «Зенита» — против

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия возможные трансферы Мирча Луческу Павел Могилевец

    Переход полузащитника «Зенита» Павла Могилевца в «Ростов» может не состояться.

    Сообщается, что главный тренер питерцев Мирча Луческу согласен расстаться с 24-летним игроком, но руководство «Зенита» отказывается продавать его.

    Могилевец уже выступал за «Ростов» в прошлом сезоне на правах аренды. В нынешнем чемпионате России хавбек провел на поле лишь 21 минуту, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0).

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