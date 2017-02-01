Переход полузащитника Павла Могилевца в «Ростов» может не состояться.

Сообщается, что главный тренер питерцев согласен расстаться с 24-летним игроком, но руководство «Зенита» отказывается продавать его.

Могилевец уже выступал за в прошлом сезоне на правах аренды. В нынешнем чемпионате России хавбек провел на поле лишь 21 минуту, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0).