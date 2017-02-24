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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» и «Ростов» согласовали трансфер Могилевца

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Могилевец

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, скорее всего, продолжит карьеру в «Ростове».

    Клубы согласовали трансфер 24-летнего хавбека.

    Если не случится форс-мажора, Могилевец сегодня подпишет трехлетний контракт с ростовчанами.

    Соглашение игрока с «Зенитом» было рассчитано до лета, и футболист отказался его продлить.

    Подробную статистику выступлений Могилевца смотрите здесь.

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