Полузащитник Павел Могилевец, скорее всего, продолжит карьеру в .

Клубы согласовали трансфер 24-летнего хавбека.

Если не случится форс-мажора, Могилевец сегодня подпишет трехлетний контракт с ростовчанами.

Соглашение игрока с «Зенитом» было рассчитано до лета, и футболист отказался его продлить.

Подробную статистику выступлений Могилевца смотрите здесь.

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