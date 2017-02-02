«Зенит» отказался от приобретения Нобоа и обмена на Могилевца с доплатой
Руководители «Зенита» и «Ростова» провели переговоры относительно возможных трансферов полузащитников Кристиана Нобоа и Павла Могилевца.
«В среду состоялась встреча между представителями «Зенита» и «Ростова», на которой петербургский клуб вновь отказался от приобретения Нобоа.
Тем не менее, вероятность ухода Нобоа в «Зенит» до конца трансферного окна существует», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, «Зенит» также отказал «Ростову» в приобретении Могилевца.
Ростовский клуб был готов не только приобрести 24-летнего хавбека, но и обменять его на Нобоа с доплатой со стороны «Зенита», однако петербуржцы пока не хотят отпускать игрока.
Сообщалось, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить Могилевца в «Ростов», а руководство клуба – против.
В январе «Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года, но футболист заявил, что хочет подписать длительное соглашение.
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