«Зенит» отказался от приобретения Нобоа и обмена на Могилевца с доплатой

Руководители и «Ростова» провели переговоры относительно возможных трансферов полузащитников и Павла Могилевца.

«В среду состоялась встреча между представителями «Зенита» и , на которой петербургский клуб вновь отказался от приобретения Нобоа.

Тем не менее, вероятность ухода Нобоа в до конца трансферного окна существует», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, «Зенит» также отказал в приобретении Могилевца.

Ростовский клуб был готов не только приобрести 24-летнего хавбека, но и обменять его на Нобоа с доплатой со стороны «Зенита», однако петербуржцы пока не хотят отпускать игрока.

Сообщалось, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов отпустить Могилевца в «Ростов», а руководство клуба – против.

В январе «Зенит» предложил Нобоа контракт на 2,5 года, но футболист заявил, что хочет подписать длительное соглашение.

Фарфан в «Локомотиве», Иванович в «Зените»: все трансферы России