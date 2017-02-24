Владелец Вичай Сривадханапрабха прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера.

«Спасибо нашим болельщикам, тем, кто понимает меня и поддерживает при любых обстоятельствах. То, что вы видели, – лишь одна сторона жизни клуба, которую мы можем вынести на публику.

Руководство делает все возможное. У нас не одна проблема, которую надо решить. Нужно сделать миллион вещей, чтобы клуб выжил в АПЛ.

Болельщики сделали очень многое. В этой кризисной ситуации я хочу поблагодарить вас и постараться понять. Ценю тех, кто все еще любит и понимает нас.

Спасибо и тем, кто продолжает жаловаться на меня и руководство. Я понимаю и вас.

Пожалуйста, уважайте мое решение. Я никогда не подведу . Я семь лет упорно работаю, делая клуб лучше и лучше.

Не нужно говорить о деньгах. Они все возвращаются в клуб через инвестиции.

Хочу попрощаться с инстаграмом. Здесь вы меня больше не увидите», – написал Сривадханапрабха в своем инстаграме.

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