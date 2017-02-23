Главный тренер Мирча Луческу после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против (1:3) рассказал о том, почему не играл Олег Шатов, а так же об оставшихся задачах на сезон.

— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

— В первую очередь, поблагодарил за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.

— Что с Шатовым и почему он не сыграл?

— Он почувствовал вчера недомогание и обратился к доктору. Сегодня ему сделали МРТ и оно показало определенные проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться и он мог вылететь на долгий период.

— С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

— Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.

— Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио?

— Если вы заметили, мы поменяли и Ивановича, и Эрнани. Я еще после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Состав, у которого лучше налажено взаимодействие друг с другом. Как показала игра, я был прав — футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочел такой состав. Непросто футболистам войти в модель команды, поэтому нужно определенное время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по-максимуму.

— Вы всегда очень подробно разбираете моменты. Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?

— Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили, — сказал Луческу.