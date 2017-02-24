Тренер «Баварии» поддержал своего коллегу Клаудио Раньери, уволенного из «Лестера».

Ранее уважение к Раньери, приведшему «лис» к чемпионству в прошлом сезоне, выразил тренер Жозе Моуринью.

«Я полностью согласен с Жозе. Я не привык соглашаться с Жозе, но в данном случае делаю это. Хорошие слова, Жозе.

Что могу сказать я? Все этим удивлены. Но увольнения – часть тренерской работы. Меня много раз отправляли в отставку, такое случалось в «Челси» и «Реале».

«Лестер» должен выразить благодарность за все, что сделал Раньери. Он творил историю. То, что Клаудио сделал в , поможет ему найти другой клуб, новые эмоции. А потом его, возможно, снова уволят.

Мы понимаем, что это часть тренерской работы. Если у команды проблемы, клуб не может уволить 20 футболистов. Игрокам отдают должное, когда все хорошо. А когда дела идут плохо, виновным назначается один лишь тренер. Но мы это понимаем, нам за это платят», – сказал Анчелотти.

Жозе Моуринью: «Никто не сможет стереть историю, написанную Раньери»