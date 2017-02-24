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    Карло Анчелотти: «Я не привык соглашаться с Жозе, но разделяю его слова о Раньери»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Клаудио Раньери Лестер

    Тренер «Баварии» Карло Анчелотти поддержал своего коллегу Клаудио Раньери, уволенного из «Лестера».

    Ранее уважение к Раньери, приведшему «лис» к чемпионству в прошлом сезоне, выразил тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Я полностью согласен с Жозе. Я не привык соглашаться с Жозе, но в данном случае делаю это. Хорошие слова, Жозе.

    Что могу сказать я? Все этим удивлены. Но увольнения – часть тренерской работы. Меня много раз отправляли в отставку, такое случалось в «Челси» и «Реале».

    «Лестер» должен выразить благодарность за все, что сделал Раньери. Он творил историю. То, что Клаудио сделал в «Лестере», поможет ему найти другой клуб, новые эмоции. А потом его, возможно, снова уволят.

    Мы понимаем, что это часть тренерской работы. Если у команды проблемы, клуб не может уволить 20 футболистов. Игрокам отдают должное, когда все хорошо. А когда дела идут плохо, виновным назначается один лишь тренер. Но мы это понимаем, нам за это платят», – сказал Анчелотти.

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